Tavenna, ancora viaggi da incubo per gli operai

Qualche settimana fa rendemmo note le difficoltà degli operai che da Tavenna e circondario, devono raggiungere la zona industriale di Termoli, transitando per Palata Montecilfone Guglionesi. Disagi con mezzi fasciscenti con addirittura acqua piovana all’interno dei posti a sedere dei pullman. Singolare fu la fotonotizia di un ombrello aperto all’interno del torpedone, immagine che fece il giro delle testate e dei social.

Da quel dì non si sono registrati passi in avanti significativi nel segno della comodità. Non ci sono autobus che imbarcano acqua (forse perché non ha ancora piovuto come dovrebbe), ma in compenso sono stati attivate delle corse con circolari scomodissime e rumorose. Mezzi che sarebbero utili per brevi tratti e non di certo per percorsi lunghi, tortuosi, con strade dissestate che tutti conosciamo. Per questo motivo si lancia un appello all’Atm per cercare di andare incontro alle esigenze di lavoratori, che già vivono in territori dimenticati, e che vorrebbero solo maggiore attenzione e dignità nei trasporti.