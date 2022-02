Tasse e contributi: come tenere d’occhio adempimenti e scadenze?

Il calendario delle tasse e delle imposte che ogni contribuente italiano è chiamato a versare, si sa, non è certo avaro di scadenze.

Ma come è possibile tenere d’occhio tutti i principali adempimenti senza perdere nemmeno un appuntamento importante? È sempre necessario ricorrere al servizio di un commercialista online o si può procedere in autonomia?

Scadenze fiscali: tanti eventi da non perdere di vista

Naturalmente, il primo modo per controllare quali sono le scadenze fiscali a cui si potrebbe essere sottoposti è quello di andare all’origine: il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le Entrate dispongono infatti di una sezione apposita nel portale agenziaentrate.gov.it all’interno del quale è presente lo scadenzario fiscale. Una volta avuto accesso a questa sezione basterà selezionare il mese di riferimento (per default il sito proporrà il mese in corso) e scorgere la ricca lista di risultati che, di norma, prevede decine e decine di eventi suddivisi per data.

Considerato che così facendo si corre il rischio di finire in confusione, visto che avremo davanti i risultati per la generalità dei contribuenti, un modo per ricercare in maniera più puntuale le scadenze che ci interessano è quella di cliccare sulla scheda Contribuente.

In questo modo le scadenze fiscali non saranno riordinate per data, bensì per tipologia di contribuente (dipendente, pensionato, imprenditore, artigiano, lavoratore autonomo e così via). A questo punto si potrà cliccare sulla data dell’adempimento e vedere i conseguenti dettagli.

Adempimenti fiscali: i siti informativi

Un secondo modo per non perdere di vista gli adempimenti a cui si potrebbe essere chiamati in qualità di contribuente è certamente quello di tenersi informati leggendo i principali siti informativi di carattere fiscale, come ad esempio Il Sole 24 Ore o Italia Oggi.

Una corretta informazione su quel che sta accadendo nel calendario fiscale è certamente il modo migliore per tenersi alla lontana da spiacevoli dimenticanze che finirebbero con il generare sanzioni e altri sgradevoli inconvenienti.

Consulente fiscale online: la migliore soluzione

È evidente che, a margine di questo breve approfondimento, la migliore soluzione per non perdere di vista i propri adempimenti fiscali sia quella di ricorrere al servizio di un buon consulente fiscale online. In questo modo, infatti, si potrà godere di un rapporto più sereno con l’Agenzia delle Entrate, visto e considerato che sarà proprio il consulente fiscale ad occuparsi del mantenimento del calendario fiscale per il proprio cliente, e della predisposizione di tutti i documenti necessari per favorire la corretta relazione con il Fisco.

Fortunatamente, a disposizione dei contribuenti italiani che hanno interesse a ottenere una soluzione low cost per la gestione degli adempimenti fiscali esistono ottime alternative, come quella di Fiscozen. Un vero e proprio investimento per la propria serenità, acquisendo le prestazioni di un partner che sarà sempre al proprio fianco per suggerire in che modo migliorare l’efficacia e l’efficienza delle proprie posizioni contributive e fiscali, alla ricerca di un congruo risparmio e di un evidente risparmio di tempi e di energie nella gestione di ogni scadenza.