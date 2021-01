Tassa sui rifiuti (Tari), leggero aumento nel 2021. Cosa cambia per le famiglie dopo il via libera in consiglio

Le famiglie pagheranno di più, nonostante un recupero dall’evasione. Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato le tariffe Tari relative all’anno 2021 (19 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti) dando seguito ad una proposta di deliberazione intorno alla quale non è mancato il dibattito. Numeri di raffronto alla mano, la tassa sui rifiuti genera entrate pari a 7,7milioni, segnando un incremento di 122 mila euro rispetto allo scorso anno. Il 62% è relativo ad utenze domestiche. Confermati i tre ‘step’ per il pagamento: 31 agosto, 30 settembre e 31 dicembre 2021.

L’amministrazione, nonostante un recupero dall’evasione pari a circa 180 mila euro, non è riuscita a dare una sforbiciata all’imposta, che al contrario cresce rispetto al 2020, seppur in maniera contenuta (+1,6%). Prendendo come esempio e come riferimento i 100 mq, un nucleo familiare costituito da una sola persona subirà un aumento di 3,3 euro. Discorso diverso per i nuclei familiari composti da 5 o più persone, che ritrovano un’imposta sostanzialmente invariata. “Non siamo riusciti – ha spiegato in consiglio l’assessora Panichella – a ridurre la tariffa. Era impossibile ridurre i costi visti gli obiettivi di quest’anno”.

Chiaro il riferimento alla differenziata, intorno alla quale ruotano anche le tariffe (e le sfide fiscali) del futuro. Le opposizioni – soprattutto la Lega e il Pd – chiedevano una inversione di tendenza e un primo segnale verso quei cittadini virtuosi che ben si sono distinti fin dall’avvio del servizio. Battista (SpC), che anche nelle precedenti sedute di Consiglio aveva presentato diverse interpellanze, mostra delusione. “Votiamo negativamente – ha spiegato l’ex sindaco – ad una proposta di deliberazione che certifica, per il secondo anno consecutivo, l’aumento della tassa sui rifiuti. E’ una notizia negativa per i campobassani, che attendevano azioni e segnali differenti”. L.L.