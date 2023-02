Taser contro commerciante, parla il padre di uno degli agenti: “Bastava fornire i documenti”

Il commento di Antonio Di Pardo, vicesindaco di Petacciato, all’episodio accaduto a Vasto che ha riguardato un poliziotto molisano: “Il mio è il pensiero di un libero cittadino rispettoso delle regole. Se avesse dato le generalità tutta polemica, montata e strumentalizzata ad arte, non avrebbe avuto modo di esistere”

E’ intervenuto sulla vicenda che ha riguardato l’agente del Commissariato di Vasto immortalato in un video, diventato virale sui social, mentre minacciava l’uso di un taser contro un commerciante che non aveva voluto fornire le proprie generalità (QUI L’APPROFONDIMENTO) Antonio Di Pardo, vicesindaco di Petacciato e padre di uno dei due agenti coinvolti nell’episodio.

“Ho riflettuto a lungo su quanto accaduto nei giorni scorsi in merito alla vicenda dell’intervento fatto dalle forze dell’ordine a Vasto – si legge in una nota stampa – alla fine il senso di responsabilità che mi contraddistingue ha fatto si che esternassi il mio pensiero sulla vicenda.

Pur essendo il padre di uno dei 2 poliziotti in questione, voglio precisare, che il mio pensiero, è quello di un libero cittadino rispettoso delle regole. Non sono una persona che viaggia sui social. Solo in giro ho raccolto voci di persone che si sono lanciate, poche a dir la verità, facendo commenti sull’accaduto e giudicando il comportamento dei poliziotti come aggressivo e fuori da ogni regola accusando che portare quella divisa è una vergogna.

A 70 anni suonati, oltre ad essere padre, ricopro il ruolo di vice sindaco nella mia comunità. Ho sempre onorato e collaborato con le forze dell’ordine. Sono loro che quotidianamente si trovano in prima linea a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini: onore a loro.

Non passa giorno che non raccolgo le preoccupazioni dei miei concittadini basate sulla sicurezza dei propri figli e della propria famiglia. Non passa giorno che non mi confronto con le forze dell’ordine per fare il punto della situazione sul mio territorio.

Quei concittadini, ribadisco pochi, che si sono lanciati sui social esternando commenti sconclusionati e scellerati, 2-3 in particolare che, forse alimentati da un odio politico verso la mia persona, hanno manifestato tutto il loro livore verso le forze dell’ordine dimenticando di guardare in casa propria.

Queste sono le vere vergogne non i poliziotti e tutte le forze dell’ordine le quali, svolgendo il proprio lavoro, mettono a rischio la loro vita per gli altri. Altro che abuso da parte dei poliziotti. Ci lamentiamo di volere più sicurezza. Ci lamentiamo della mancata presenza delle forze dell’ordine sul territorio ma allo stesso tempo però critichiamo l’operato considerandolo un abuso.

Sarebbe bastato che la persona fermata fornisse i documenti o le generalità come previsto dalla legge per far si che tutta questa polemica, montata e strumentalizzata ad arte, non avesse avuto modo di esistere.

Solidarietà a tutte le forze dell’ordine, onore a voi. Sappiate che con voi ci sono i cittadini pieni di sani principi e rispettosi delle regole.

Il comportamento di chi usa frasi come abuso e vergogna fortunatamente interessa solo una sparuta minoranza priva di rispetto e di valori nei confronti dello stato. Sono convinto che i dirigenti e i vertici della polizia sia locale che nazionale sapranno come gestire questi miseri attacchi alle istituzioni dello stato.

Un grazie di cuore alla Polizia e a tutte le forze dell’ordine presenti su tutto il territorio nazionale”.