Tartufo tesoro del Molise, Cavaliere: “Tutelarlo e promuoverlo”

“Sono a San Pietro Avellana per partecipare ad un interessante convegno organizzato nell’ambito della 27esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco pregiato”, queste le parole di Nicola Cavaliere affidate a Facebook.

“La promozione di questa magnifica eccellenza locale rappresenta per me da sempre una priorità, sin dal primo mandato da assessore all’Agricoltura!

Ripartiamo con entusiasmo dal riconoscimento UNESCO, traguardo raggiunto mesi fa grazie al lavoro di squadra tra istitutizioni, associazioni e territorio. Proprio attraverso questo modello dobbiamo ora puntare a crescere, perché tartufo significa difesa della biodiversità ma anche vero sviluppo economico e valorizzazione delle aree interne!

Ringrazio la sindaca Simona De Caprio e tutta l’amministrazione per la collaborazione con la Regione, adesso dobbiamo programmare con convinzione il futuro, pensando al potenziamento del vivaio regionale di San Pietro Avellana e al rafforzamento generale del settore, anche tramite bandi ad hoc inerenti il prossimo Psr (2023 – 2027).

Il tartufo è il tesoro del nostro Molise e tutti insieme abbiamo il dovere di tutelarlo e promuoverlo nel mondo”.