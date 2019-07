REDAZIONE

Non poteva andare meglio al signore della foto, Fernando Parziale, che in una delle sue uscite è riuscito a trovare un tartufo da ben 450 grammi. Il pregiatissimo Tuber aestuvum vitt., chiamato comunementetartufo nero d’estate o scorzone è stato trovato a Toro. Si tratta di una delle tipologie più richieste dal mercato. La nostra regione può vantare una ricca presenza di questo tubero ricercato in tutto il mondo.