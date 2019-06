Tartaruga spiaggiata sul litorale nord

TERMOLI

Con l’inizio dell’estate, purtroppo, riparte puntuale lo spiaggiamento di tante tartarughe che trovano la morte per disparate cause sulle coste italiane, specie in Adriatico.

E’ di ieri il ritrovamento di una carcassa sul litorale nord di Termoli, all’altezza del lido Aloha. Sul posto, come sempre, è intervenuto il veterinario della Capitaneria di Porto con la vicepresidente Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) sez. Termoli Fiorella Michele che non hanno potuto fare altro che portarla via per successivamente tentare di capire le cause dello spiaggiamento.