Tartaruga senza vita sulla spiaggia di Petacciato

Non è il primo esemplare che viene trovato senza vita sulle spiagge molisane e questa volta il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia di Petacciato. A scattare le foto è stato un turista che si trovava a passare lungo la spiaggia e si è imbattuto in un esemplare di tartaruga purtroppo senza vita. Non è, come detto, la prima volta che accade per quello che è un fenomeno che interessa tutta la costa molisana. Purtroppo sempre più frequenti sono i ritrovamenti di tartarughe morte che il mare porta a riva. È accaduto appena qualche giorno fa a Termoli nei pressi di uno stabilimento balneare.