Tartaglione sui non molisani: «Porteranno le esigenze del Molise a Roma». E annuncia la presenza di Lotito in regione

Poco dopo ora di pranzo è stata la volta di Forza Italia. L’onorevole Annaelsa Tartaglione e l’assessore regionale Nicola Cavaliere si sono recati in Corte d’Appello per formalizzare le candidature, che tuttavia erano già note.

Al proporzionale della Camera ci saranno la stessa tartaglione, capolista, e il consigliere regionale Armandino d’Egidio. Al Senato, invece, correrà l’assessore Nicola Cavaliere.

La Tartaglione ha ammesso le fibrillazioni delle ultime ore, rimarcando però di aver scelto la miglior squadra possibile. Sui non molisani candidati agli uninominali ha puntualizzato: «I nostri candidati agli uninominali prenderanno l’impegno di portare le esigenze del Molise. Faremo una battaglia a difesa del territorio. Dobbiamo superare quest’ostacolo delle candidature per portare il centrodestra al governo del Paese.»

La Tartaglione ha annunciato anche che il presidente Lolito sarà in Molise per la campagna elettorale.

«Ho iniziato ad essere un militante dall’età di 18 anni, nella mia terra il Molise, e anche a livello nazionale nel corso degli anni ho incontrato tanti amici con i quali sono cresciuta e condiviso il mio percorso, dal movimento giovanile fino ad oggi. Negli anni non sono state poche le difficoltà e spesso anche i pregiudizi con i quali da sempre ho dovuto combattere e puntualmente orgogliosamente abbattere dimostrando con i risultati il lavoro svolto. Ho avuto l’onore, dal 2018 di servire il mio Paese in Parlamento, un desiderio, un sogno nel cassetto avveratosi grazie a @silvioberlusconi_official , oggi come da sei anni a questa parte ho depositato le nostre liste per le prossime elezioni politiche. Ho accettato una candidatura difficile, ma per la quale ci batteremo, per dignità, per rispetto del mio territorio, delle tante persone che me lo hanno chiesto e del ruolo di guida di coordinatore che ricopro. Non potevo abbandonare la “mia squadra” , i nostri amministratori che ringrazio di essersi messi a disposizione per me, e che hanno accettato di correre per i nostri candidati agli uninominali, che anche se “forestieri” andranno sostenuti. Abbiamo un grande obiettivo, quello di ridare al nostro Paese una guida chiara, coerente e di centrodestra. Solo così il 25 settembre potremo sperare in una rinascita del nostro Paese. A testa alta!»

