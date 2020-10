Tartaglione su nuove misure: necessario non ristoro ma risarcimento totale del danno (VIDEO)

L’onorevole di Forza Italia interviene a TGCOM24 sull’adozione degli ultimi provvedimenti del Governo

«Quello che noi stiamo da tempo rivendicando è il fatto che ci siamo sempre posti con un atteggiamento di ascolto e propositivo nei confronti del Governo ma rimproveriamo allo stesso che ancora una volta si parli di ristoro». Questo solo un passaggio dell’intervista dell’onorevole Annaelsa Tartaglione a TGCOM24. La Tartaglione ha parlato dell’attuale momento storico e delle proposte del suo partito. «Il Governo ci parla di ristoro – ha aggiunto – ma noi vogliamo un risarcimento totale del danno. Abbiamo presentato una mozione in tal senso per dare ossigeno a tutte quelle categorie che oggi si trovano maggiormente colpite da questo nuovo decreto. È innegabile la necessità di intraprendere misure che ci consentano di affrontare questa nuova fase dell’emergenza tutelando, come priorità assoluta, la salute dei nostri concittadini, ma è altresì innegabile che un nuovo lockdown comporterebbe una crisi sociale ed economica che si rischia di non superare».