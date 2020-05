Tartaglione: «Gravina dovrebbe dare risposte ai cittadini che chiedono trasparenza e sicurezza»

L’onorevole di Forza Italia: «Il sindaco smentisce le sue stesse dichiarazioni»

Stamane sono stati entrambi ospiti a Mattino 5, la trasmissione di approfondimento del canale Mediaset: l’onorevole Annaelsa Tartaglione e il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, hanno affrontato la questione dei contagi tra la comunità del capoluogo di regione. Dopo le dichiarazioni in tv la Tartaglione in una nota ha chiesto al sindaco di fare chiarezza: «Basta verificare ciò che l’8 maggio, poco dopo la notizia dei contagi nella comunità rom, il Sindaco ha pubblicamente affermato al vostro quotidiano, ovvero che era a conoscenza di questo famigerato funerale del 30 aprile (quando a causa del lockdown tutti i funerali degli italiani erano stati assolutamente vietati!), che era stato monitorato e che Comune e Questura si erano comunque coordinati. Oggi ci dice invece che le responsabilità sono tutte della Questura e della Prefettura, che lui non ha colpa e che non poteva fare nulla, che addirittura non sapeva di assembramenti e di comportamenti scorretti del 30 aprile, smentendo clamorosamente se stesso e le dichiarazioni rilasciate l’8 maggio in piazza municipio al Quotidiano del Molise. Il Comune ha avuto quindi oltre una settimana per prendere le dovute contromisure e mettere in quarantena coloro che avevano preso parte al funerale, tutelando così il resto della cittadinanza. Pare che diversi cittadini avevano segnalato alle autorità gli assembramenti di quel giorno… È praticamente impossibile che il sindaco non sapesse! Oggi in TV mi ha accusata addirittura di dire cose false e di fare sciacallaggio politico, capisco il suo nervosismo. È chiaramente in difficoltà. Ma le risposte Gravina deve darle ai cittadini, che chiedono trasparenza e sicurezza e non sanno che farsene ora dei suoi scaricabarile. Gli articoli 50 e 54 del Tuel parlano sin troppo chiaro, il Sindaco ha evidenti responsabilità in materia di pubblica sicurezza e in caso di emergenza sanitaria ed è inutile che tenti continuamente e maldestramente di chiamarsene fuori. Non è corretto nei confronti dei campobassani e dei molisani».