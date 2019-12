Tartaglione: «Governo annuncia piani ma fa chiudere stabilimenti»

La deputata interviene sulla manovra e le ricadute al Sud

«Capolavoro del governo. Appena qualche settimana fa, il Presidente Conte annunciava l’elaborazione di un “piano per il Mezzogiorno”. Ma a causa della plastic tax e della sugar tax, Coca Cola ha posto come possibilità concreta la chiusura dello stabilimento di Marcianise, in Campania».

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

«Secondo uno studio della SDA Bocconi, l’impatto della presenza di Coca Cola in Campania è quantificabile in 27 milioni di euro di contributo al Pil regionale una forza lavoro di quasi mille unità, tra livello diretto e indiretto. Ecco un doloroso caso di scuola che spiega bene come una politica di morsa fiscale possa impoverire un territorio e gettare intere famiglie nella disperazione. Perché sono le imprese, e non il reddito di cittadinanza, a costituire un valore aggiunto per il rilancio del Mezzogiorno», conclude.