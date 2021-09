Tartaglione (FI): “Melogli uomo del fare, ha scelto di non abbandonare Isernia”

“Da cinque anni stiamo portando avanti un progetto per Isernia, con Forza Italia e tanti esponenti del mondo civico che siamo riusciti a portare vicini a noi. Abbiamo scelto come candidato sindaco una persona del fare, che se dovesse vincere queste elezioni sa già come intervenire per questa città. A livello nazionale, come Forza Italia, insieme al presidente Berlusconi, abbiamo voluto fortemente il presidente Draghi. Oggi a noi serve ‘un piccolo Draghi’ per Isernia, e sappiamo che Gabriele Melogli è la persona giusta per poter ricoprire questo ruolo. Lo insegna la sua storia, quello che ha fatto nella sua vita e la scelta che fece tanti anni fa, di restare ad Isernia pur vincitore di un concordo in una delle banche più importanti d’Italia, a differenza di tanti che invece hanno scelto di vivere e lavorare fuori abbandonando la città, per poi ritornarvi solamente per qualche opportunità politica”. Lo ha detto Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia e coordinatrice del partito in Molise, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle liste a sostegno del candidato sindaco Gabriele Melogli che si è tenuta ad Isernia questa mattina.