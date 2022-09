Tartaglione (Fi): “In Molise siamo un punto di riferimento, grazie a chi mi ha dato fiducia”

La candidata al proporzionale della Camera per Forza Italia in Molise, Annaelsa Tartaglione, in un post sui suoi canali social ufficiali ha tracciato un bilancio della campagna elettorale e del voto di domenica scorsa, 25 settembre. Di seguito, il testo:

“Eccoci qui… Una battaglia molto difficile sul mio territorio, l’ho annunciato fin dall’inizio, ma non si corre solamente quando la vittoria è certa se si crede in ciò che si fa con convinzione, passione e determinazione. Ho portato avanti orgogliosamente una campagna elettorale accanto alla nostra squadra che abbiamo presentato per queste elezioni politiche… mai avrei immaginato tanto sostegno, così tanta gente pronta a sostenerci in questa battaglia.

Abbiamo dimostrato di avere un vero zoccolo duro, il risultato ottenuto in Molise tra Camera e Senato è il secondo risultato migliore d’Italia: questo conferma ancora una volta che nella mia regione siamo un punto di riferimento, così come lo erano i candidati designati per portare avanti questa battaglia.

Ringrazio tutti i cittadini molisani per avermi dato fiducia, per le tantissime telefonate di incoraggiamento, i miei compagni di “avventura”, Nicola Cavaliere e Armandino D’Egidio. Gli amministratori, i sindaci, i punti di riferimento nei tanti comuni. Un grazie sentito a tutti i nostri collaboratori che hanno creduto e hanno sempre lavorato senza sosta al nostro fianco.

Sono fiera, contenta, felice, del lavoro svolto in questa brevissima, strana, ma avvincente campagna elettorale. I migliori auguri al nostro eletto per Forza Italia, il senatore Claudio Lotito, all’onorevole Lorenzo Cesa e ai due eletti sui proporzionali.

Anche se non eletta sarò sempre al vostro fianco per rispettare gli impegni presi in questa campagna elettorale”.