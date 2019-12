Tari, Isernia nella top ten dei capoluoghi dove si paga meno

Lo rivela un’indagine di Cittadinanzattiva. Intanto il Comune precisa che «le spese postali per le bollette idriche non devono essere a carico del contribuente»

ISERNIA. Il Comune di Isernia si colloca tra i primi 10 capoluoghi di provincia più economici a livello nazionale nella determinazione della Tari. Lo si evince dall’indagine annuale su costi, qualità e tutele dei rifiuti urbani, effettuata dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva nell’ambito del progetto “Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (DM 7 febbraio 2018).

«La classifica è molto positiva per la nostra città – si legge in una nota del Comune – e conferma l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale che ha raggiunto l’obiettivo di efficientare e migliorare il servizio, contenendo al massimo i costi per l’utenza. Il risultato raggiunto conferma, peraltro, l’ottimo piazzamento già conquistato lo scorso anno. Si è lavorato per recuperare sacche consistenti di evasione al fine di consentire un riparto più equo dell’imposta tra tutti i fruitori del servizio, senza alcun incremento dell’imposizione tributaria. C’è da aggiungere che tali dati sono ancora più significativi se si considera che, nel corso del 2019, il Comune ha modificato il regolamento generale delle entrate, proprio nella sezione relativa alla Tari, introducendo, per la prima volta in assoluto, una serie di agevolazioni a favore di categorie e soggetti particolari».

Inoltre, il Comune «rende noto che, per mero errore materiale da parte della società concessionaria della riscossione (IcaCreset), su alcune bollette del ruolo idrico in corso di notifica, relative agli anni 2016/2017, sono state inserite le spese postali, che non devono essere addebitate al contribuente. Pertanto, laddove la bolletta indichi tale costo, esso potrà essere decurtato dall’importo complessivo come segue: autonomamente dal contribuente, ricompilando il bollettino postale; chiedendo assistenza agli uffici della IcaCreset, in corso Marcelli 14, sia direttamente allo sportello che tramite email (isernia@icacresetmolise.it). Nel caso in cui il versamento sia già stato effettuato comprensivo delle spese postali, la concessionaria provvederà automaticamente a stornare dalla prossima fatturazione l’importo non dovuto.

IcaCreset si scusa per l’eventuale disagio arrecato all’utenza. I suoi uffici (tel. 0865.090001 – fax 0865.090002) sono a disposizione per ogni chiarimento nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13; il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle 17».