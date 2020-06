Il Tar Molise ha aggiornato al dieci giugno la trattazione del ricorso per il reintegro dei cosiddetti consiglieri “surrogati” in consiglio regionale. La decisione dopo l’udienza in modalità telematica del 27 maggio, in modo da discutere il ricorso, il 10 giugno, con la presenza in aula degli avvocati delle parti.

QUI IL TESTO DEL DISPOSITIVO