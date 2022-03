Tar Molise, inaugurazione anno giudiziario: crescono ricorsi e contenziosi in materia sanitaria

Tra le amministrazioni più di frequente convenute in giudizio ci sono Regione e Asrem. Vacilla la vocazione alla trasparenza della P.A.: 15 i ricorsi presentati per l’accesso ai documenti

di Antonio Di Monaco

I ricorsi alla giustizia amministrativa nel 2021 in Molise sono stati 413, di cui ben 264 hanno contemplato una richiesta di misura cautelare collegiale, con un aumento del 150% rispetto all’anno precedente e in un tempo di definizione medio pari a 120 giorni contro una media nazionale di 104. Sono cresciuti anche i contenziosi in materia sanitaria che nello scorso anno sono stati addirittura 74 e pongono il Molise al livello della Calabria. Ma un altro dato emblematico ha riguardato i 15 ricorsi che, nel 2021, sono stati relativi all’accesso ai documenti che, per il Tar, “costituisce un segnale poco confortante sulla vocazione alla trasparenza della Pubblica Amministrazione (la quale non di rado resiste alle richieste di accesso del privato con una ostinazione degna di miglior causa)”. Ma c’è di più: tra le amministrazioni più frequentemente convenute in giudizio ci sono la Regione Molise e l’Asrem.

È questa, a grandi linee, la fotografia dell’attività del Tar Molise alla cerimonia di inaugurazione anno giudiziario 2022 della Giustizia Amministrativa che si è tenuta oggi, 21 marzo, nell’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” a Campobasso. Il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Nicola Gaviano, ha presentato la relazione sull’attività giurisdizionale del Tribunale nell’anno 2021.

“Il Molise è in condizione di dissesto nel settore sanitario – è stato altresì evidenziato nella relazione – che, sia pure in regime di commissariamento, continua a crescere. Il Tribunale amministrativo lavora con un organico ridotto da quattro a tre unità, compreso il presidente, per la mancata sostituzione di una toga. Tuttavia, per soddisfare la richiesta di giustizia che viene dai cittadini, occorre osservare il criterio cronologico dei procedimenti con tempi adeguatamente solleciti”. Ma ciò che più deve risuonare forte è il monito alla trasparenza e ad un’azione amministrativa meno esposta ai contenziosi che mettono in pericolo i diritti dei cittadini.