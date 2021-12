Tar boccia ricorsi contro il Pos, “vogliono vedere il Molise morto”

“I giudici vogliono vedere il Molise e i molisani morti”. E’ questo il commento del presidente e vicepresidente del comitato Molisanità, Cinzia Ferrante e Debora Staniscia.

Sotto la lente la decisione dei giudici amministrativi molisani che hanno respinto i ricorsi contro il Pos, il programma operativo sanitario, perché mancano i provvedimenti attuativi e “non ha un effetto operativo lesivo”.

Molisanità: “I giudici ci vogliono vedere morti”

“Per i giudici del Tar Molise – afferma la Staniscia – il programma operativo sanitario non presenta “un danno grave e irreparabile”.

Sotto la lente, di fatto, la natura esclusivamente programmatoria del Pos che “non possiede – scrivono i giudici – una concreta ed immediata efficacia lesiva degli interessi della parte ricorrente.

Questa affermazione, anche se in modo duro e crudo – ha affermato la Staniscia – può essere paragonata all’affermazione che uno stupro o qualunque violenza non può essere considerata tale se non nel momento che avviene e che la vittima giace a terra esanime.

Ed è così che i giudici, in seguito a questa loro decisione, vogliono vedere il Molise e i molisani: morti. Violentati per l’ennesima volta, anche in un’aula, con meri giochi di parole che farebbero intendere che una programmazione non può essere lesiva.

Una programmazione, di fatto, è molto più lesiva dell’attuazione perché presuppone, per l’appunto che io ho in programma di attuare un comportamento che di lì al futuro viene messo in atto. Se cosi non fosse non servirebbe programmare o quantomeno programmare quei comportamenti nella fattispecie.

Del resto i giudici probabilmente sono miopi o ciechi e sordi totalmente, se non vedono e non sentono che dalla programmazione, poi divenuta attuazione, del piano operativo 2015/2018, sulla scorta della quale si programma questo piano che diverrà poi attuativo, il Molise conta oltre 500 vittime di Covid, non ha un centro dedicato, non ha programmi effettivi per le malattia tempo dipendenti, non ha addirittura rifornimenti di medicinali domiciliati per le cure oncologiche, non ha medici e operatori sufficienti, ha un 118 in sofferenza, ha una miriade di reparti chiusi nelle strutture e tanto altro ancora.

E come se non bastasse, questo stesso Tar dovrebbe prendere ad esempio l’errore già commesso da sé stesso di respingere il ricorso ad persona fatto dal sindaco di Termoli e annessi cittadini sull’emodinamica, affermado in linea di massima la stessa motivazione di oggi e non rendendosi conto di aver punito i cittadini perché di fatto la sua ordinanza, ad oggi ancora non trova riscontro da parte dell’Asrem.

Per il Tar quindi va tutto bene? Ci venga reso noto secondo loro cosa altro deve accadere, basandoci anche su dati certi e pregressi, prima che almeno la giustizia di ponga dalla parte dei cittadini piuttosto che dalla parte del potere”.

Il Comitato San Timoteo: “Prevenire è meglio che curare”

“Prevenire è meglio che curare”. E’ questo il commento lapidario del presidente del Comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice.

“Per il Tar Molise questo principio, a tutela della salute dei cittadini, non vale. Questa è la decisione del Tar in merito alla domanda di sospensione, inoltrata dal nostro Comitato, al decreto del Commissario ad Acta Toma di adozione del POS 2019/2021”.

Venittelli: “Impugneremo ogni provvedimento. Non ci daremo per vinti”

“Questo è solo un primo step, la causa continuerà”. Sono le parole di Laura Venittelli, presidente dell’associazione La Casa dei Diritti e legale delle associazioni nazionali di consumatori che hanno impugnato il programma operativo sanitario.

In un video la Venittelli ha ribadito quanto “saremo attenti a quello che sta succedendo e non ci daremo per vinti.

Quando il Commissario metterà in campo i provvedimenti ci sarà un danno nei confronti dei cittadini molisani.

Per noi si apre una battaglia continua, saremo attenti a quello che farà il commissario ad acta. Abbiamo aperto un vero e proprio fronte, una sorta di guerra, nei confronti di questo commissario che tutto fa tranne che ascoltare il territorio molisano”.