Tappa larinese per Obiettivo Tricolore in onore di Alex Zanardi

La staffetta di “Obiettivo Tricolore”, dopo il tragico incidente che ha coinvolto Alex Zanardi con la sua handbike, ha continuato a pedalare lungo le vie dell’Italia al grido di “Insieme per Alex”, affinché gli sforzi e il messaggio del grande campione non vengano vanificati. Ieri è arrivata a Larino a portare il suo messaggio di speranza e di orgoglio per una nuova ripartenza, “La nostra missione – ci dice Pierino Dainese, del direttore sportivo di Obiettivo 3 – è quella di testimoniare a tutta l’Italia che si può e si deve ripartire. Bisogna andare avanti.” aggiungendo “Purtroppo siamo stati colpiti sul più bello da un profondo dolore, non ci voleva, ma non perdiamo mai la speranza” il pensiero è ad Alex affinché gli sforzi del grande campione non vengano vanificati. L’iniziativa, insomma, vuole portare un messaggio positivo, ovvero il segno di rinascita del ciclismo, dello sport e del mondo paralimpico dopo l’emergenza Coronavirus. Al centro storico di Larino, in piazza Vittorio Emanuele, ad attendere l’arrivo della carovana c’era il larinese Antonello Pizzi, che dopo aver ricevuto il testimone, domani sarà chiamato a proseguire il viaggio di “Obiettivo tricolore” alla volta di Benevento partendo dal capoluogo regionale. La staffetta, insomma, continua per Zanardi ma non solo. Ricordiamo che “Obiettivo Tricolore” deve raggiungere Santa Maria di Leuca, in Puglia, come previsto, domenica 28 giugno.

