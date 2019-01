Tantissimi volontari per ripulire la spiaggia di Rio Vivo, torna ‘Il mare d’inverno’

REDAZIONE TERMOLI

Torna il ‘Mare d’Inverno’ nella sua 28esima edizione, promossa dall’Associazione Fare Verde. Questa mattina sono stati centinaia i volontari che si sono impegnati in tantissime spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. Per l’edizione di quest’anno, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Termoli, si è scelto di tornare sul litorale termolese di Rio Vivo, un tratto di costa particolarmente problematico e che, soprattutto d’inverno, raccoglie incredibili quantità di rifiuti abbandonati, sia quelli arrivati via terra, sia quelli restituiti dalle mareggiate.

A partecipare all’iniziativa anche Associazione Ambiente Basso Molise, il Comitato Articolo 21 di Petacciato e tanti migranti ospiti di diversi centri di accoglienza che da tempo collaborano con Fare Verde nell’ambito del progetto Azione&integrAzione. I volontari di Fare Verde che hanno pulito le spiagge hanno colto l’occasione per fare anche un vero e proprio censimento dei rifiuti raccolti per monitorare, oltre lo stato di salute dei litorali, anche le “cattive abitudini” degli utenti, spesso abituati a considerare le spiagge unicamente come luogo di villeggiatura estiva, incuranti dello stato in cui versano durante i periodi fuori stagione.