Tantissimi fedeli per il transito di Padre Raffaele nel giorno dell’Epifania

Una tradizione che si tramanda da anni a Sant’Elia a Pianisi e che unisce spiritualmente la schiera dei devoti del Monaco Santo sparsi nelle varie parti del mondo

di Maria Saveria Reale

Uno scenario davvero suggestivo il paese santeliano nella notte dell’Epifania. E’ sorprendente scorgere i tanti lumicini che brillano di luce fioca sulle finestre dei devoti santeliani in onore del Venerabile Padre Raffaele. Una tradizione che si tramanda da anni e che unisce spiritualmente la schiera dei devoti sparsi nelle varie parti del mondo al Monaco Santo, nota personalità che ha lasciato un segno indelebile nell’ambito religioso e più in particolare francescano.

In numerosi hanno gremito, nel giorno dell’Epifania, la chiesa del Convento dei Padri Cappuccini di Sant’Elia a Pianisi in occasione della cerimonia di rievocazione del santo transito, officiata dal guardiano, Padre Mariano Di Vita, e dal parroco fra Giuseppe Trisciuoglio. Un momento di grande pathos per rivivere con commozione gli ultimi momenti della dipartita di Padre Raffaele Petruccelli, conosciuto ed amato per le sue doti spirituali e la sua esemplarità anche oltre i confini della Provincia monastica.

L’annuale appuntamento coinvolge l’intera comunità santeliana che, con sempre maggior fede, continua ad esternare il proprio sentimento di devozione ed ammirazione verso questa figura emblematica considerata un modello autentico di santità evangelica. Profondo e autentico è l’affetto nei confronti della santa figura a cui il popolo è legato da oltre un secolo e a cui è ricorso per invocare protezione e sostegno. Diversi gli episodi legati ai suoi interventi straordinari riportati nelle pagine della storia locale.

Nella sua omelia, Padre Mariano Di Vita, si è soffermato sul valore dell’Epifania come una ulteriore specificazione del Natale, in cui Dio entra nella storia dell’umanità in punta di piedi, definendola la festa dell’umanità che apporta nuova luce attraverso la figura dei Magi. I sapienti, sulla scia della stella, arrivano da lontano, percependo la presenza di qualcosa di grandioso che si concretizzerà nella manifestazione di Cristo alle genti di tutto il mondo. Nella scena del presepe, accanto ai pastori ci sono i Magi che rappresentano la luce verso altri orizzonti, l’invito a guardare oltre l’ordinarietà, a guardare in alto, per trovare risposte a tante domande e dubbi dell’umanità. Perché è difficile interpretare il dolore, le guerre, l’ingiustizia senza andare al di là della transitorietà. Mutuando le parole di Papa Francesco, Padre Mariano ha indicato i doni concreti portati dai Magi in una ottica diversa: la chiamata, in cui riecheggia la voce di Dio verso gli uomini che diventano protagonisti della storia; il discernimento per capire dove andare e il cammino da compiere; la sorpresa, lo stupore, attraverso cui si riscalda il cuore e ci si proietta verso alte prospettive. In questo giorno così pregno di significati, si colloca l’emblematica figura di Padre Raffaele, a cui la luce della stella dei Magi ha illuminato la mente e riscaldato il cuore.

Il ricordo della triste dipartita di Padre Raffaele, cappuccino tanto stimato per le sue virtù spirituali, apprezzate ed imitate anche da Padre Pio da Pietrelcina, è l’occasione per ricordare la straordinaria testimonianza lasciata nelle pagine della storia religiosa del paese, fucina di numerose vocazioni sacerdotali. La commemorazione dell’anniversario della morte del Monaco Santo costituisce un momento importante per la collettività, che, con il tempo, ha rinsaldato quel legame indissolubile con questa figura a cui i devoti santeliani fanno ricorso per invocare protezione e sostegno.