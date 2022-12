Tantissimi auguri di buon compleanno Ilenia

Ci sono traguardi che non passano inosservati e senza dubbio questo del tuo “enta” lo è. La vita continuerà a scorrere con maggiore consapevolezza e maturità ma tu lo sei già, saggia e matura di tuo, perché hai conosciuto il dolore che ti ha attraversata e resa ciò che sei, più forte. I nostri auguri sono per te, Ilenia, per il tuo presente e per il tuo futuro, per chi ti ha trasmesso valori sani, per la bella persona che sei e continuerai ad essere. Per noi non sei solo una collega con cui condividere le giornate, sei davvero una bella persona, di quelle rare da incontrare , con un animo puro.Tanti auguri per le tue prime 30 candeline dai colleghi de “Il Quotidiano del Molise”.