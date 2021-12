Tanti i libri sotto l’albero di Natale: ecco cosa hanno scelto i termolesi

Moltissimi i libri regalati ai bambini e diverse le novità editoriali scelte per i più grandi

Non solo abbigliamento, accessori, elettronica o cibi. Il libro rimane un regalo intramontabile e che dunque non passa mai di moda.

Anzi, un libro può sempre fare la differenza. Lo sanno bene le tantissime persone che in questi giorni hanno affollato una delle poche librerie rimaste a Termoli, ‘Il Vecchio e il mare’ in cerca del libro giusto da regalare o regalarsi. Le vendite, come ci ha raccontato la proprietaria, sono andate molto bene tra narrativa per bambini e quella per adulti.

Che sia un regalo per qualcuno o per sé leggere rimane uno dei migliori passatempi, soprattutto durante le vacanze natalizie con un po’ più di tempo a disposizione. E allora abbiamo chiesto quali sono stati i titoli andati per la maggiore. Ecco la risposta.