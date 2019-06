Tanti fedeli per la messa e la processione del Corpus Domini a Termoli

REDAZIONE

Significativa partecipazione alla messa e alla processione del Corpus Domini a Termoli. Le comunità parrocchiali si sono ritrovate sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio per vivere la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Gianfranco De Luca, e concelebrata con i sacerdoti della città. Al termine della funzione in tanti hanno seguito la processione con il Santissimo Sacramento che si è snodata lungo le vie del centro. In piazza Monumento è stato allestito un piccolo altare per consentire un momento di preghiera e adorazione eucaristica e ricevere la benedizione alla città impartita dal nostro Vescovo. La processione ha quindi proseguito il cammino che si è concluso in piazza Duomo dove mons. De Luca, dopo una breve riflessione, ha affidato tutta le comunità all’amore misericordioso del Padre. L’organizzazione della processione del Corpus Domini ogni anno viene affidata a una parrocchia diversa; in questa occasione è stata la comunità del Crocifisso, guidata da don Elio Moretti, a curare i vari momenti.