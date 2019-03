Tanti devoti per l’altare di San Giuseppe della Scuola Campolieti

REDAZIONE TERMOLI

Lunedì 18 marzo presso la palestra della Scuola Campolieti, è stato possibile visitare l’altare di San Giuseppe allestito come da tradizione in occasione della festa dedicata al Santo. Tanti i devoti accorsi alla Campolieti per pregare di fronte all’altare. Una fioca luce rosa e la presenza di fiori, pane e strumenti agricoli hanno reso l’atmosfera naturale come da tradizione. Il tema scelto della Campolieti sullo sguardo tra il padre e figlio è stato più volte richiamato nei brani letti dai bambini della classe quinta, gli stessi che hanno offerto a tutti i visitatori una pagnottina benedetta e una piccola icona del Santo. L’evento ha avuto inizio nella stessa giornata alle ore 11:30 con tutte le famiglie dei bambini, gli alunni stessi e il corpo docenti.