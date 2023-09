Tanti auguri per il 14esimo anno di sacerdozio a Don Marco Colonna parroco della chiesa Santa Maria degli Angeli Rotello.

“Benedirò il Signore in ogni tempo,sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino” ( Salmo 33: 1-3 )

Tantissimi auguri, carissimo Don Marco per il tuo anniversario di sacerdozio da tutta la comunità di Rotello