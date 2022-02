Tanti auguri per i tuoi 18 anni, Michael!

A volte vorrei che tu fossi ancora piccolo e non grande, forte e alto… Perché quando penso a ieri chiudo gli occhi e ti vedo giocare… Ma se ti guardo adesso, vedo l’uomo che sei diventato e non posso far altro che essere orgogliosa.Non dubitare del mio amore, perdona i miei errori e sappi che sto facendo del mio meglio.Ti auguro di avere fiducia in te stesso e tutta la felicità che meriti.Ti auguro un cammino dolce, soave e pieno d’amore.Siamo orgogliosi di te, di come vivi, soffri e gioisci.Sii felice, leale, onesto e rispettoso degli altri.Buon diciottesimo compleanno dalla tua adorata nonna, mamma e Angelo, papà, tuo fratello Ivan, Manu e Bene, i tuoi zii e i tuoi cugini tutti!