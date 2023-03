Tanti auguri a nonna Annunziata che ha spento 98 candeline

Cara nonna Annunziata, in questo giorno speciale, vogliamo inviarti i nostri più sinceri auguri di buon compleanno. Oggi festeggi il tuo 98° compleanno, un traguardo importante e meraviglioso che ci fa sentire orgogliosi e fortunati di averti accanto.

Noi tutti, i tuoi sei figli, le nuore, i generi, i tuoi quindici nipoti e dieci pronipoti, siamo felici di poterti augurare tanta salute, serenità e gioia. Tu sei la nostra fonte di ispirazione, il nostro esempio di vita e la nostra roccia su cui appoggiarci.

Sei una donna forte, coraggiosa e piena di vita, che ha sempre saputo affrontare le difficoltà con un sorriso e una parola di conforto. Siamo grati per ogni momento che abbiamo trascorso insieme, per ogni consiglio che ci hai dato e per ogni lezione di vita che ci hai trasmesso.

Nonna Annunziata, ti auguriamo di continuare a festeggiare ancora per tanti anni, circondata dall’affetto della tua famiglia e di tutte le persone che ti vogliono bene.

Con tanto amore e gratitudine,

i tuoi figli, le nuore, i generi, i nipoti e i pronipoti.

Le felicitazioni anche da parte di tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.