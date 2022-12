Tante voci per un cammino insieme, a Lucito il concerto di Natale

Una giornata speciale che rinnova il senso di appartenza alla comunità e al territorio custodendo nel cuore i valori più belli. A fare da sfondo il periodo dell’Avvento, l’attesa per la nascita di Gesù Bambino, il senso più vero del Natale che può accompagnare ogni famiglia nella riscoperta di piccoli gesti di amore fatti. Il 10 dicembre 2022, solennità della Madonna di Loreto, il suggestivo borgo di Lucito ha accolto i cori delle parrocchie di tutto il circondario per proporre un Concerto di Natale. Hanno partecipato i cori parrocchiali di Lucito, Lupara, Castelbottaccio, Civitacampomarano, Guardialfiera, Casacalenda, Provvidenti, Morrone del Sannio e Ripabottoni. All’evento hanno preso parte i parroci, tra cui i padri Pallottini che guidano alcune parrocchie della zona pastorale e hanno promosso la manifestazione, sindaci e amministratori. Presente il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, che ha condiviso un momento speciale in cui rinnovare anche il cammino di sinodalità che la Chiesa sta portando avanti coinvolgendo tutte le realtà, anche le più piccole. La parrocchia di San Nicola, il Comune e la Pro loco di Lucito ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. (foto in alto, in home page e nella gallery Nicola Mastrogiuseppe)

