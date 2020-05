Tango e anima latina per combattere lo stress da Coronavirus

L’intervista ai due maestri di ballo Zaira Raucci e Dario di Nunno

CAMPOBASSO. Non è passata inosservata la formidabile interpretazione di “Por una cabeza” di Carlitos Gardel, musica tratta da un popolare tango argentino composto, nel 1935 che spesso è stato utilizzato come tema musicale nel cinema e nella televisione.

Zaira Raucci e Dario di Nunno sono due maestri di ballo (New Look Dance – Campobasso e Isernia) che ci hanno emozionato con la loro esibizione sulla veranda pare di un appartemento di Campobasso. Complimenti anche all’associazione Talenti e artisti molisani che ha prodotto questo video, ma da cosa è nata questa interpretazione? Confinamento e quarantena hanno influito in qualche modo? Lo abbiamo chiesto proprio a loro in questa video-intervista che vi proponiamo.

Il ballo, il canto, ogni forma di arte italiana con contaminazioni argentine in questo caso hanno certamente una funzione teraputica.

L’associazione Talenti e artisti molisani ha dato un titolo emblematico alla vostra esibizione “Insieme ripartiremo”. Avete un messaggio da lanciare a chi ora vi sta guardando? Ascoltiamo insieme cosa ci hanno risposto.