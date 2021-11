Tangenziale Nord, l’inaugurazione si allontana ancora. Possibile un ulteriore stop ai lavori

Un capitolo infinito, privo di certezze. Nelle scorse settimane era circolata la notizia di una possibile conclusione dei lavori sull’anello mancante della Tangenziale Nord, l’opera pubblica in grado di rivoluzionare la viabilità cittadina, attesa ormai da tantissimi anni. Un drappello di speranze e indiscrezioni aveva in sostanza alimentato la possibilità di una inaugurazione in progetto già per i primissimi mesi del 2022, con tanto di consegna e via libera al sospirato semaforo verde. La realtà, tuttavia, potrebbe non essere tale. E’ lo stesso assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Amorosa, intercettato nella giornata di oggi, a frenare. “Pensare oggi a una possibile data di inaugurazione è alquanto affrettato – precisa – sappiamo che esistono delle ipotesi ma al momento è preferibile non sbilanciarsi o regalare false promesse”.

Un quadro realista, sottolineato anche dalla possibilità di una ulteriore sospensione dei lavori che potrebbe presto avvenire con il peggioramento graduale delle condizioni meteo, tipico dei mesi invernali campobassani. Tradotto: i precedenti slittamenti e la non chiusura dei lavori entro l’autunno – così come previsto in prima battuta – obbligherà ad una proroga ulteriore, causa inevitabili sospensioni. Per i campobassani c’è ancora da attendere. “Le cattive condizioni meteo – spiega Amorosa – potrebbero effettivamente diluire i tempi. Non ci sono criticità particolari che ritarderanno gli interventi, ma bisogna mettere in conto questo problema, indipendente dalla volontà della ditta o dello stesso comune. Date di consegna? Difficile sbilanciarsi, stando a quanto programmato, realisticamente, pensiamo al mese di giugno del 2022”.