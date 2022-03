Tangenziale Nord, la strada è ancora… lunga. “Lavori al 50%, servono diversi mesi”

Dopo gli spiragli di novembre, arriva la fumata nera. Il capoluogo deve attendere: l’anno in corso sarà destinato all’altra metà dei lavori necessari.

Sul finire del 2021 si era creata più di qualche aspettativa sull’apertura della Tangenziale Nord in concomitanza con la primavera. Un sussulto che, a conti fatti, non ha avuto alcun seguito. La ditta che si sta occupando dei lavori, infatti, a dicembre spostò di alcuni mesi l’ultimazione, primo segnale di tempi non proprio ristrettissimi.

Ed effettivamente – sull’opera cittadina di raccordo attesa da quasi trent’anni – non ci sarebbero ancora le condizioni per pensare ad un’apertura. Secondo le informazioni raccolte, siamo solo al 50% dei lavori totali, tassello questo che allontana ancora l’inaugurazione. “Potrebbero essere necessari ancora cinque o sei mesi – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Amorosa – in questo momento possiamo augurarci il completamento entro fine 2022”.

Inutile spingersi oltre e fare previsioni ottimistiche, dunque. Non sono mancati gli intoppi e diversi tratti del percorso (soprattutto sul versante zona industriale) sono ancora lontani dal semaforo verde definitivo. Difficile, ad oggi, dire se il 2022 sarà davvero l’anno storico in cui avverrà l’inaugurazione dell’opera, anello mancante con diversi benefici quali viabilità, decongestione del traffico e collegamenti interni.