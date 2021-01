Tangenziale Nord, il 2021 dovrebbe essere l’anno buono: lavori in corso e speranze concrete

Si tratta di una delle opere più attese, con un progetto iniziale avviato oltre trent’anni fa e mai ultimato, tra ricorsi, interruzioni, variazioni e, in ultimo, rallentamenti dovuti al lockdown. Stiamo parlando naturalmente della Tangenziale Nord, l’anello mancante, il naturale passo in avanti in tema di collegamenti e viabilità cittadina. Durante lo scorso mese di luglio si era intravista la luce con l’atteso via libera alla ripresa di lavori che, tutto sommato, sono proseguiti in maniera abbastanza regolare per la parte restante del 2020.

Ad oggi, c’è da essere (finalmente) fiduciosi. La buona notizia riguarda un mese di gennaio che sta ricalcando la tendenza intravista in precedenza sul fronte lavori, a tal punto da rendere più vicine le promesse fatte dal sindaco Gravina, che ha indicato il 2021 come anno della consegna dell’opera alla città. L’assessore Giuseppe Amorosa ha confermato questi presupposti, pur senza sbilanciarsi sulla tempistica precisa.

“I lavori sono in corso – ha spiegato al Quotidiano – così come indicato dal primo cittadino nelle scorse settimane. Dovrebbero essere davvero ultimati nel 2021. Ciò al netto di imprevisti che possono rallentare l’iter e che naturalmente non possiamo mai escludere. Ottimismo? Nel complesso è giusto, anche se non è ancora possibile indicare un mese specifico per il completamento e la successiva inaugurazione”. l.l.