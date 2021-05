Tangenziale Nord, difficile il completamento lavori entro fine 2021. Si va verso una proroga di sei mesi

Con il miglioramento delle condizioni meteo, sono ripresi in maniera spedita da alcune settimane i lavori che interessano la Tangenziale Nord, l’anello mancante e quell’opera strategica che consentirà alla città capoluogo di migliorare collegamenti, viabilità e flussi veicolari. Contrariamente a quanto dichiarato ad inizio anno, sarà difficile tuttavia raggiungere quel termine ultimo per la fine dei lavori, fissato per fine 2021. Tra piccole varianti e intoppi niente affatto sorprendenti, la ditta che si occupa dei lavori sarebbe in procinto di chiedere una proroga. Non c’è ancora l’ufficializzazione, e manca all’appello la portata dello slittamento, ma sarebbe nell’ordine dei sei mesi.

“L’obiettivo di fine 2021 era e resta ambizioso – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Amorosa – in questo momento è importante che i lavori procedano, senza sospensioni, un passo fondamentale per arrivare al completamento dell’opera. Uno svincolo è stato ultimato e non si segnalano incidenti di percorso. Allo stesso tempo – aggiunge – sappiamo che completare il tutto nei prossimi sei mesi è un qualcosa di più complesso, pertanto un leggero slittamento potrebbe verificarsi”.

Campobasso rischia dunque di dover attendere ancora prima di toccare con mano un’opera a lungo inseguita, dalle radici trentennali. Non un incidente di percorso, bensì un tempo fisiologico per il completamento dei lavori. Tre mesi aggiuntivi l’ipotesi più ottimistica; sei quella più realistica, con inaugurazione spostata a giugno 2022.