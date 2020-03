Tangenziale est: da lunedì 9 marzo lavori di manutenzione

Riguarderanno lo svincolo di collegamento dell’arteria

Da lunedì 9 marzo, riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria, giunti su viadotti, che interesseranno lo svincolo di collegamento Tangenziale est di Campobasso. Lo rende noto l’Amministrazione comunale.

«Abbiamo appositamente preferito far partire celermente i lavori da effettuare sui giunti del viadotto proprio in questi giorni durante i quali le scuole resteranno chiuse, in modo tale da limitare così al massimo eventuali disagi per la circolazione» ha affermato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

Quindi, da lunedì 9 marzo, fino al completamento dei lavori nell’area interessata, è prevista la predisposizione del senso unico alternato della circolazione veicolare regolarizzato con impianto semaforico mobile nei seguenti tratti di strada:

– svincolo con innesto da via Scardocchia – via Lombardia;

– anello di svincolo sottostante strada statale.