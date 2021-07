“TamponiAMOci”: notte dei tamponi il 23 luglio a Campobasso, Isernia e Termoli

«L’attuale stato della Pandemia vede tutti coinvolti nel mantenimento di comportamenti rispettosi delle regole di contrasto alla diffusione del contagio. In tale ambito – si legge in una nota informativa dell’Asrem – lo svolgimento della campagna vaccinale sta fornendo una adeguata risposta. Non bisogna abbassare, però, il livello di attenzione ed in tale senso la Regione Molise, la Struttura Commissariale e l’ASREM hanno inteso porre in essere una importante iniziativa rivolta ai cittadini del Molise denominata “La notte dei tamponi: Tamponiamoci”. Venerdì 23 luglio (in basso la locandina) dalle ore 21.00 alle ore 24.00, verranno eseguiti tamponi molecolari (fino ad un massimo di 300 prelievi per postazione). Le postazioni individuate sono le seguenti:

Distretto di Termoli: via del Molinello, 1

Distretto di Campobasso: via U. Petrella, 1

Ospedale Veneziale di Isernia – Drive in – via Sant’Ippolito, 35

Tutti i cittadini (dai 18 anni in su) che vorranno sottoporsi allo screening dovranno esibire la tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento.

I tamponi verranno processati presso il laboratorio di riferimento regionale ed i risultati verranno resi disponibili ai soggetti sottoposti al tampone mediante accesso al portale aziendale http://www.asrem.org/laboratorio_referti_online/Laboratorio.htm con l’utilizzo delle credenziali rilasciate al momento della effettuazione del tampone.