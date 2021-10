Tamponi salivari ‘lecca lecca’ tra i banchi: al via il primo giorno di screening a Difesa Grande

Ha preso il via questa mattina, 13 ottobre, la campagna di screening con i trest salivari per gli alunni delle classi prime della scuola primaria di Difesa Grande a Termoli. I test sono iniziati partendo dalle prime di via Po per proseguire in quelle di Difesa Grande. L’equipe medica dell’Asrem, formata da due dottori ed un infermiere, ha provveduto all’esecuzione dei tamponi salivari nelle aule appositamente adattate ad accogliere alunni e poersonale sanitario. Si tratta di un test che nopn è assolutamente invasivo e non si è resa necessaria la presenza delle famiglie al momento dell’effettuazione.

L’istituto Comprensivo Difesa Grande rientra nella ‘scuole sentinella’ individuate dall’Asrem in collaborazione con l’Ufficio Scolastico del Molise, in base al Piano di monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2. I campioni saranno raccolti ogni 15 giorni. In caso di soggetti positivi o di contatti con essi, si seguiranno i normali protocolli di sicurezza.

In questa prima fase “di avviamento” di due mesi, i test saranno effettuati a scuola. Successivamente, si utilizzerà la modalità di “autoraccolta” a casa effettuata direttamente dalla famiglia che consegnerà il campione all’istituto scolastico di riferimento. La fase di “autoraccolta” è preceduta da un percorso formativo per le famiglie a cura del personale sanitario.