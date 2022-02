Tamponi: quanto costano nelle altre nazioni e perché noi dovremmo pagarli così tanto?

di Gabriele D’Amico

In questo periodo di pandemia, in Italia e nel resto del mondo abbiamo bisogno di tamponi; questa necessità è data a volte dall’ obbligo delle autorità sanitarie, altre volte proprio dalla necessità delle persone.

Sull’utilizzo dei tamponi finora ci sono molti problemi come il costo e lo smaltimento.

Proprio il costo è uno dei temi più accesi di questo periodo. Infatti in Italia il costo dei tamponi è molto elevato e questo potrebbe portare delle perdite economiche alle tasche dei cittadini Italiani, poiché questa spesa è di competenza delle persone comuni e non è a carico delle autorità sanitarie, come dovrebbe essere. Naturalmente il costo dei tamponi in Italia cambia di farmacia in farmacia, e possiamo vedere che un tampone antigienico costa all’incirca 15€. Se una famiglia Italiana è composta in media da quattro persone, facendo dei calcoli, la famiglia spenderebbe 60€. Questa spesa quindi sarebbe a carico della famiglia e non verrebbe rimborsata a nessuno, a meno che non si è in possesso di una partita IVA, infatti in questo caso si può eseguire la cessione del credito recuperando una percentuale della spesa. Questa spesa di 60€ potrebbe aumentare nel caso non venisse eseguito un tampone antigienico ma uno molecolare. Quest’ultimo in Italia ha un costo elevatissimo che si aggira intorno alle 60€ e porterebbe alla quadruplicazione delle spese di una famiglia. Questa spesa però riguarda pochi stati europei. Ad esempio in Francia il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per la spesa dei tamponi, così da non far gravare questa spesa ai cittadini. Anche la Germania ha adottato questa misura concedendo ad ogni cittadino la possibilità di eseguire un tampone antigienico gratuito ogni settimana. Altri paesi però hanno adottato le stesse misure: in Belgio i tamponi costano persino di più dell’ Italia. Uno antigienico costava 50€, successivamente però hanno deciso di ridurre questo prezzo elevatissimo arrivando a 30€, un costo comunque elevatissimo ma certamente migliore di prima. Così con questo fenomeno vediamo l’ arricchimento delle farmacie poiché un tampone a loro costa all’ incirca 2.50€ . Il costo elevato dei tamponi è stato giustifica dalle farmacie con i costi di gestione per l’ esecuzione dei tamponi, che comporterebbe l’azzeramento dei guadagni per loro. Questa affermazione però potrebbe essere comprensibile poiché nonostante nel nostro paese il costo sia molto elevato, ci sono paesi, a differenza di quelli sopra citati, in cui i tamponi antigienici arrivano anche a 130€. Quindi da un lato possiamo sentirci fortunati anche se alla fine abbiamo questa spesa. Per cercare l’ alleviamento di questa spesa, abbiamo una soluzione: i tamponi fai da te disponibili anche nei supermercati. Il costo di questi tamponi si aggira intorno alle 4€. Un prezzo sicuramente migliore, accessibile a molte più persone. Però anche in questo caso negli altri stati costano di meno. In Germania un tampone fai da te costa soltanto 0.75€ . Alla fine ci troviamo sempre al punto iniziale. Perché dobbiamo pagarli con un rincaro?