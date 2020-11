Tamponi in auto, pronto il punto prelievi a Selvapiana: da domani sarà operativo

Un drive through per alleggerire la pressione sul Cardarelli. E’ stato predisposto a contrada Selva Piana, nel parcheggio antistate allo stadio, un punto per l’effettuazione dei tamponi direttamente dalla propria auto. La predisposizione del centro prelievi è avvenuta grazie al Progetto Igea dell’Arma e, secondo quanto riferito dai vertici dei carabinieri, entrerà in funzione da domani, mercoledì 25 novembre. In questo modo i cittadini di Campobasso e dei paesi limitrofi potranno effettuare il test direttamente dall’auto, senza creare assembramenti o lunghe file davanti ai punti prelievo del Cardarelli come avvenuto nelle scorse settimane.

