Tamponi gratuiti in farmacia per gli studenti: tutto quello che c’è da sapere

Siamo andati a chiedere chiarimenti al Dottor Pierpaolo Dall’acqua nella Farmacia del Molinello a Termoli

In attesa delle nuove disposizioni sulle quarantene scolastiche è arrivato il via libera ai tamponi gratuiti nelle farmacie convenzionate anche per gli studenti delle elementari. Nel decreto del 7 gennaio scorso erano indicati solo i ragazzi delle scuole medie e superiori come beneficiari della misura prevista da ministero della Salute e dell’istruzione.

L’integrazione del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, datata 28 gennaio, allarga la misura anche ai bambini delle elementari fino al 28 febbraio, necessaria però la prescrizione medica che va mostrata al farmacista.

Qual è la procedura per fare il tampone gratuito farmacia?

L famiglia dell’alunno, una volta informata che il proprio congiunto è “contatto scolastico” di caso positivo al Covid-19, può, qualora sia prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido, contattare il proprio pediatra per l’effettuazione del tampone o del rilascio della prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia.

Dovrebbe essere l’istituto scolastico dove è emerso il caso di positività al Covid a comunicare ai pediatri di base la necessità di prescrivere un test antigenico gratuito ai bambini della classe coinvolta. Le farmacie controlleranno l’impegnativa.

Siamo andati nella Farmacia del Molinello a Termoli per chiedere chiarimenti al Dottor Pierpaolo Dall’acqua.