Tamponi gratis per tutti gli scolari di Isernia, paga il Comune

Tamponi gratis e per tutti i bambini di materne, primarie e medie di Isernia. L’iniziativa fortemente voluta e a totale carico del Comune è stata organizzata su due drive in, allo stadio Lancellotta e presso un laboratorio privato. L’affluenza è stata bassa, probabilmente perchè coincidente con la contemporanea vaccinazione dei più piccoli all’auditorium, ma per il tampone gratis agli scolari c’è tempo ancora, domani e dopodomani. Abbiamo intervistato l’assessore comunale alla sanità Francesca Scarabeo e il dottor Fabio Neri di Vita Salus.