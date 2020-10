Isernia Soccorso e Croce azzurra molisana hanno organizzato per il 28 ottobre in piazza stazione a Isernia dalle 9 alle 13 una mattinata dedicata alla prevenzione. Per i cittadini che ne faranno richiesta sarà possibile fare o test sierologico oppure tampone nasofaringeo rapido (15 minuti per ottenere risposta). Per info e’ possibile contattare Rosaria Giangiobbe al numero +39 335 657 2234