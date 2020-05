Tamponi diagnostici, in Molise in media 87 al giorno su 100mila abitanti. Tra i più alti d’Italia

Dal 22 aprile al 16 maggio sono stati effettuati in Italia in media 66 tamponi “diagnostici” al giorno per 100mila abitanti ad esclusione dei tampini di controllo effettuati sulla stessa persona. Il Molise, invece, si attesta su una media di 87 tamponi diagnostici al giorno. Al primo posto la Valle d’Aosta con 166 persone, la provincia autonoma di Trento con 162 tamponi, il Friuli Venezia Giulia con 105, la Basilicata con 96, l’Umbria 94, e prima del Molise il Lazio con 93 tamponi al giorno. Seguono il Molise Veneto con 83, Piemonte con 82, Marche e Provincia autonoma di Bolzano con 67 mentre la Lombardia effettua “solo” 64 tamponi diagnostici al giorno. A catena tutto il resto delle realtà. Si tratta di un numero molto importante per il Molise che attesta quanto si stiano effettuando tamponi a largo raggio sul territorio regionale. «Grazie alla splendida squadra Asrem che con i suoi operatori sul campo e con l’abnegazione del personale di laboratorio ha reso possibile questo risultato», ha affermato su Facebook il dg Oreste Florenzano.