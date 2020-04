Tamponi Covid alle Forze dell’Ordine, il Coisp attende una risposta

Il sindacato della Polizia di Stato, Coisp, a nome del suo segretario regionale per il Molise, il Sostituto Commissario, Giovanni Alfano, torna sulla necessità di effettuare tamponi Covid a tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine in quanto, alla stregua di infermieri, medici e ogni operatore sanitario, garantiscono un alto livello di sicurezza. Il rappresentante dell’organizzazione sindacale aveva già rivolto lo stesso appello il 23 marzo scorso al presidente della Regione Toma e oggi torna a farlo includendo anche il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, nella speranza che l’appello non cada nel vuoto.



«Uomini e donne svolgono attività di Polizia nella Regione per garantire la sicurezza, esponendosi quotidianamente al contagio da COVID-19. Con queste poche righe, nel fare appello alla sua sensibilità, questa organizzazione sindacale della Polizia di Stato le chiede di valutare la possibilità di adottare provvedimenti finalizzati a sottoporre al tampone, per l’accertamento di eventuale infezione da Coronavirus, tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine al pari del personale sanitario anche in assenza di sintomi. Tale determinazione che lei vorrà eventualmente intraprendere, non potrà che garantire maggiore sicurezza e serenità a tutti coloro che svolgono, in prima linea, i propri doveri istituzionali nel territorio della regione Molise».