Tamponi antigenici di massa, Avis e Comune si alleano per il bene del paese

La comunità di Jelsi cerca di scuotersi e di reagire alla grave situazione Covid venutasi a creare con l’evidenza di un cluster in corso. Lo fa attraverso la solidità della presenza del volontariato sul territorio.

Infatti il Comune di Jelsi in collaborazione con l’Avis Comunale “Marco Panzera”, ha avviato lo scorso 11 Marzo 2021, le prenotazioni per un primo screening di massa attraverso tamponi antigenici che si terrà domani, domenica 14 Marzo 2021, presso la sala consiliare comunale.

Il comune sosterrà anche parte del costo del tampone.



Le prenotazioni sono aperte e si inseriscono in una “tre giorni” che prevede anche, nelle giornate di sabato 20 Marzo e lunedì 22 Marzo, l’effettuazione di donazioni di sangue attraverso l’autoemoteca dopo che ogni donatore avrà fatto il tampone.



La resilienza di una comunità si misura nella sua capacità di reazione nei momenti di difficoltà ma anche nel non dimenticare, anche in questi momenti, che la donazione del sangue è fondamentale per la salute di tante persone anche in periodi di pandemia.