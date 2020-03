«Tampone agli operatori delle Forze dell’Ordine»

L’appello del sindacato della Polizia di Stato, Coisp

Sono in prima linea alla stregua di infermieri, medici e ogni operatore sanitario. Sono le nostre Forze dell’Ordine che quotidianamente garantiscono un alto livello di sicurezza in tutta la Penisola. Oggi vogliamo ospitare l’intervento del Segretario Regionale del sindacato della Polizia di Stato, Giovanni Alfano, che lancia un appello al presidente della Regione, affinché valuti l’eventualità di mediare per sottoporre ogni rappresentante delle stesse Forze dell’Ordine al tampone Coronavirus.

«Pregiatissimo Governatore, il Coisp, quale Sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato, intende, preliminarmente, rivolgerle un sentito ringraziamento per le sue parole di vicinanza da sempre rivolte alle Forze dell’Ordine nel corso del suo percorso politico. Il suo profondo senso di responsabilità verso tutti i cittadini molisani, in un momento così drammatico per il Molise e l’intero Paese, dimostrato con l’emanazione di provvedimenti concreti a tutela della salute collettiva, ha incontrato l’apprezzamento di tutti gli uomini e le donne che svolgono attività di Polizia nella Regione per garantire la sicurezza, esponendosi quotidianamente al contagio da COVID-19. Con queste poche righe, nel fare appello alla sua proverbiale sensibilità, le si chiede di valutare la possibilità di adottare provvedimenti finalizzati a sottoporre al tampone, per l’accertamento di eventuale infezione da Coronavirus, tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine al pari del personale sanitario anche in assenza di sintomi. Tale determinazione che lei vorrà eventualmente intraprendere, non potrà che garantire maggiore sicurezza e serenità a tutti coloro che svolgono, in prima linea, i propri Doveri istituzionali nel territorio della regione Molise».