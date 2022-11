Tamponamento tra tre mezzi pesanti sulla Statale, un ferito in ospedale

Un altro incidente stradale, dopo quello mortale di questa mattina, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 novembre. Teatro del sinistro la Strada Statale 85, precisamente al chilometro 7+700, in direzione Napoli-Isernia, in territorio di Pozzilli. Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti si è verificato un tamponamento tra tre mezzi pesanti. Cabine dei tir quasi schiacciate, ma per fortuna il bilancio è di solo un ferito che è stato trasportato presso il pronto soccorso del Veneziale di Isernia. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e personale Anas per regolare la circolazione.