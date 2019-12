Tamponamento tra auto, traffico in tilt in centro. Una persona in ospedale

E’ di una persona trasferita in pronto soccorso al Cardarelli di Campobasso per accertamenti in codice giallo il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina, 18 dicembre, in via Cavour a Campobasso, all’altezza del Carcere. Per cause ancora in corso di accertamento tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi ma che ha letteralmente paralizzato la circolazione delle auto, creando un piccolo ingorgo che si è risolto in poco tempo. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza, il 118 e i Vigili urbani per i rilievi del caso e regolare il traffico.