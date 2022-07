Tamponamento tra auto all’altezza del bar Europa, ancora polemiche sulla sicurezza della strada

Continua la serie di tamponamenti all’altezza del bar Europa nei pressi della zona industriale luogo molto trafficato della città e teatro, già in passato, di diversi incidenti. A scontrarsi due vetture probabilmente a causa dell’attraversamento della strada da parte dei pedoni.

Non è la prima volta che accadono incidenti del genere in quel tratto di strada, tanto che in passato era sorto anche un comitato per chiedere la messa in sicurezza della strada e al Comune di provvedere ad una adeguata sistemazione della segnaletica stradale.

Aspetti che al momento non sono ancora stati presi in considerazione.