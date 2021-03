Tamponamento tra auto a San Martino: uomo trasporto al pronto soccorso

Tamponamento tra due veicoli nella tarda mattinata di oggi a San Martino in Pensilis. Ad avere la peggio è stato il conducente della 500 X che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 Molise giunti sul posto. Nulla di grave per il conducente dell’altra auto coinvolta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Martino insieme ai militari del radiomobile di Larino che hanno dovuto svolgere i rilievi e regolare il traffico. Intervenuto anche il personale Anas.